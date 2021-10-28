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В украинцев будут забирать купленные COVID-сертификаты: как это будет действовать

Не вакцинированных граждан хотят лишить документы о вакцинации, полученных нечестным путем

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Специалисты двух Министерств — цифровизации и здравоохранения задействованы в рабочем процессе поиска механизма удаления коронавирусных сертификатов украинцев, которые нелегально приобрели их и не ходили на вакцинацию. Об этом сообщил глава по развитию электронных услуг Министерства цифровизации Мстислав Баник  журналистам "РБК-Украина".

В украинцев будут забирать купленные COVID-сертификаты: как это будет действовать

В Украине будут удалять фейковые COVID-сертификаты (фото из открытых источников)

По его словам, в конце года можно будет видеть подобные случаи и удалять фальсифицированные данные. Также он подчеркнул, что до сих пор таких ситуаций не было.

Чиновник упомянул об уголовной ответственности для медиков за такие мошеннические манипуляции – до 3 лет лишения свободы и 170 тысяч гривен штрафа.

Случаи с поддельными сертификатами находятся в поле зрения правоохранителей.

Руководитель направления развития электронных услуг отметил, что точно оценить эту проблему непросто, потому что вся информация о вакцинации граждан защищается врачебной тайной. Здесь поможет только случайность, если такой вакцинированный заболел, то его сертификат вакцинации может быть подделан.

По его словам, любая процедура вакцинации подписывается электронным ключом врача. Такие случаи реальны, когда данные о прививках были внесены, а сам укол гражданину не сделали. Когда такой человек инфицируется, попадает в медицинское учреждение, ведь самой процедуры он не получил. И по такому случаю можно понять, какой врач фальсифицировал документ.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине COVID-сертификаты детям не будут выдаваться. В Украине в пункты вакцинации против коронавируса могут обращаться не только лица, достигшие совершеннолетия, но дети в возрасте от 12 лет.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/covid-sertifikaty-budut-otbirat-nevaktsinirovannyh-1635418084.html
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