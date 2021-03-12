У берегов Африки напали на танкер с украинцами: часть экипажа захватили

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Лиза Снисар
У берегов Африки пираты взяли в плен членов экипажа танкера Davide B. Экипаж судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Об этом сообщает профильный ресурс Splash.
Танкер Davide B - фото из открытых источников
Отмечается, что танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.
Всего в экипаже 21 человек, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.
Напомним, что вчера, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошло кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией.
Как ранее сообщали "Комментарии", подводная лодка национальных Сил самообороны Японии попала в аварию у берегов префектуры Коти, наткнувшись на коммерческое торговое судно. В результате инцидента пострадали 3 члена экипажа подлодки, о жертвах на торговом судне не сообщатся. Известно, что пострадавшее судно находилось в частной собственности.
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