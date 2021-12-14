Тысяча за вакцинацию: известны подробности новой мошеннической схемы в Украине

Через мобильное приложение "Действие" уже есть возможность оформить заявку, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию. Но разного рода мошенники не дремлют и рассылают свои СМС-информации. Об этом информирует Виктория Овчинникова через посредство Facebook-группы "Stop мошенник. Украина".

Украинцев предупреждают новую схему (фото из открытых источников)

Они адресуют гражданам информацию будто бы от Минздрава и предлагают забрать деньги за сделанную прививку.

В частности, в информации указана ссылка, по которой следует указать личные данные, номера телефонов и сертификата вакцинации. В странице, которая появляется после выполненной процедуры, нужно также указать цифровую нумерацию платежной карты, на которую должны сбросить средства.

При этом Виктория Овчинникова предостерегает: "Запомните, что никогда не нужно вводить на подозрительных сайтах CVV/CVC код карты, состоящий из трех цифр. Если ловкачи будут знать номер карты, срок ее действия и CVV/CVC код, то смогут совершать покупки по ней из интернета".

Важно, что деньги за прививку перечислят на новую карту "єПоддержка", которую можно получить в перечне банков-партнеров. На эту карту и перечислят указанную сумму.

Эту новую карту выдают в следующих банковских учреждениях: Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Сбербанк.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что мошенники продолжают обмануть украинцев. Мошенники продолжают воровать собственные средства жителей Украины, используя распространенную схему обмана. На этот раз жертвой аферистов стала жительница Хмельницкой области 65 лет. Да, женщине поступил звонок на мобильный телефон от якобы сотрудника службы безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что банковская карта жертвы заблокирована, а чтобы помочь решить эту проблему, женщине необходимо предоставить "сотруднику" персональные данные карты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!