Турист покритиковал гостиницу и получил два года тюрьмы: как это возможно

Таиланд (фото из отурытых источников)

Оказывается, в Таиланде оставлять в интернете неприятные отзывы по поводу заведения, в котором отдыхаешь, опасно: тебя могут не только захейтить, но и арестовать.

Американец Уэсли Барнс не знал об этом, поэтому написал о сервисе отеля Sea View Resort то, что думал: что там "неприветливый персонал и ужасный менеджер ресторана", что "никто никогда гостям не улыбается", что "персонал ведет себя так, словно ему никто не нужен", а администратор ресторана, чех по национальности, "чрезвычайно груб и невежлив". Свой отзыв мужчина закончил советом для тех, кто собирается на отдых в Таиланд: найдите другое место – то, где вам будут рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Администрации гостиницы отзыв не понравился – мол, он был обидным. Барнса попросили его удалить. А когда тот отказался, пожаловались полиции, будто постоялец клевещет. Поскольку клевета в Таиланде строго наказывается законом (штраф в размере 6 300 долларов или два года заключения), полиция мгновенно примчалась, забрала скандалиста и посадила за решетку.

К счастью, через два дня Уэсли Барнса отпустили – после того, как в дело вмешалась администрация американского вебсайта TripAdvisor, на котором Уэсли Барнс как раз и разместил отзыв о тайском отеле. (TripAdvisor – известная платформа, на которой путешественники могут оставлять свои впечатления о местах, которые посетили).

После переговоров отзыв Барнса удалили, а обвинения против него сняли. Однако туристический сайт решил предостеречь своих читателей от неприятностей. И оставил на странице, посвященной Sea View Resort, предупреждение о том, что этот отель выдвинул в уголовное обвинение против пользователя сайта из-за написанного им и размещенного в интернете отзыва.

Предупрежден – значит, вооружен, ведь не каждого недовольного туриста будет кому спасать из тайской тюрьмы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Южной Корее власти платят молодежи 500 долларов за то, чтобы не сидели дома



