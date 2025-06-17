logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Три туриста погибли от удара молнии в горах Австрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Три туриста погибли от удара молнии в горах Австрии

В Австрийских Альпах молния убила трех туристов во время спуска с горы.

сегодня, 09:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

15 июня трое туристов погибли в результате удара молнии в Австрийских Альпах недалеко от горы Миттагшпитце, близ села Флирш. Трагедия произошла во время похода, когда путешественники возвращались домой, однако внезапно попали в грозу.

Три туриста погибли от удара молнии в горах Австрии

Три туриста погибли от удара молнии в горах Австрии. Фото из открытых источников

По информации полиции, туристы были опытными альпинистами. Они начали спуск около 12:30, однако во время путешествия погода резко изменилась, началась гроза с сильным ветром, дождем и туманом. Родственники начали волноваться, когда около 19:00 группа не вернулась к месту назначения и сообщили об их исчезновении.

Спасатели сразу приступили к поисковой операции, получив детальный план маршрута группы. К поискам привлекли вертолет, однако сильный ветер и проливной ливень существенно усложняли работу. Из-за непогоды вертолет не смог приземлиться, а спасателям пришлось пробираться к месту пешком. Туристов нашли мертвыми на высоте около 2268 метров вблизи горы Миттагшпитце.

"Вероятно, все трое погибли от одного и того же удара молнии", — сказал руководитель операционного отдела альпийской полиции Патрик Вегнер.

Среди умерших путешественников были два брата 60 и 62 лет, а также 60-летняя жена одного из них.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в баварских Альпах произошла похожая трагедия. 18-летний турист из Северного Рейна-Вестфалии погиб от удара молнии у вершины Цугшпитце.

Также "Комментарии" писали о том, как уберечься от молнии в горах. Горный спасатель Василий Фицак советует никогда не терять покой, делать все взвешенно и обдуманно, что бы не умереть в горах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости