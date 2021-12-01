Требовал одеть маску: в Запорожье в магазине мужчина выстрелил продавцу в лицо (ФОТО)

В областном центре Запорожского региона пьяный горожанин, находясь в торговом заведении, произвел выстрел его владельцу прямо в лицо после провоцированной им драки. Последний требовал от него надеть маску, как этого требуют правила карантина. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Запорожского региона.

Мужчина открыл стрельбу в магазине из трамвата (фото: zp.npu.gov.ua)

Схватка со стрельбой имела место вчера вечером на одной из городских улиц.

47-летнего раненого владельца магазина отвезли в городское медицинское учреждение. Полицейских об инциденте известили медики. Правоохранители сразу выехали на место столкновения.

Полицейские отыскали и опросили свидетелей, которые были в то время в магазине, а также просмотрели видео с камер наблюдения.

Конфликт возник из-за того, что покупатель по требованию владельца магазина не захотел одеть медицинскую маску. Агрессивный посетитель спровоцировал драку и после нее ушел из магазина. Но вернулся сюда с оружием. Он выстрелил из травматического пистолета в продавца и скрылся.

По обнародованной полицейской информации, этот житель города был пьян. Это подтвердили своими показами как свидетели, так и получивший ранение владелец.

Полицейские сразу же разыскали и привезли в отделение нарушителя. Это 49-летний житель города. Хотя у него было оформленное разрешение на оружие, но травматический пистолет, из которого он произвел выстрел, полицейские забрали.

Жителя города проинформировали о нарушенном подозрении и преступлении, которое он совершил. Он квалифицируется по ч. 4 ст. 296 УКУ. Это хулиганство. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожье нашли мертвым 5-месячного младенца .

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