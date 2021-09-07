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Главная Новости Общество происшествия Трамвай vs мусоровоз: водители на дороге пытались выяснить "кто кого" (ВИДЕО 18+)
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Трамвай vs мусоровоз: водители на дороге пытались выяснить "кто кого" (ВИДЕО 18+)

В Киеве подрались водители мусоровоза и трамвая, которые не поделили дорогу

сегодня, 16:10
Автор:

Лилия Боровая








Трамвай vs мусоровоз: водители на дороге пытались выяснить "кто кого" (ВИДЕО 18+)

Драка водителей, фото: скриншот видео

В Шевченковском районе Киева водители коммунального и общественного транспорта устроили драку посреди улицы. Инцидент сняли очевидцы. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале "Оперативна Країна інфо".

Местом событий стала территория возле кинотеатра "Киевская Русь". Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения, выехав на рельсы, предназначенные для движения трамваев, чем изрядно разозлил работника "Киевпасстранса", который в тот момент управлял трамваем, но вынужден был экстренно остановить движение пассажирского транспорта.

По словам очевидцев, мусоровоз оказался на рельсах, потому что хотел таким образом объехать пробку, но не смог этого сделать из-за появления трамвая.

Кто кому должен уступить дорогу водители решили выяснить вне своего транспорта. Выйдя из кабин служебного транспорта, мужчины начали ссориться, используя взаимные оскорбления и нецензурную лексику, и очень быстро перешли от слов к делу — начали драку.

 До серьезных телесных повреждений дело не дошло, потому что мужчин разняли.

Напомним, что в Одессе пассажиры трамвая №22 сняли на видео как коммунальщики в присутствии пассажиров "проводили дезинфекцию вагона целых 30 секунд". Очевидцы этого акта дезинфекции утверждают, что санитарная процедура напоминала скорее процесс освящения трамвая "святой" водой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в конце августа в Одессе в рамках фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд 2021" состоялось массовое шествие. Во время мероприятия противники проведения шествия распыляли слезоточивый газ из баллончиков в глаза полицейским и спровоцировали массовую драку, во время которой пострадали 29 полицейских.  


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gj8zLUNp3WI
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