Трагическое падение с крыши: бразильская футзалистка погибла при попытке сделать селфи

Бразильская футзалистка Кэрол Оливейра трагически погибла в возрасте 22 лет. Инцидент произошел 8 декабря в Балнеарио-Камбориу, когда девушка пыталась записать видео для социальных сетей. Утратив ориентацию, Кэрол упала с крыши 25-этажного здания, где расположена вертолетная площадка.

Кэрол Оливейра. Фото из открытых источников

Кэрол Оливейра вместе с братом поднялась на крышу высотки, чтобы записать контент для соцсетей и сделать серию селфи. На мрачном кадре, снятом ее братом, видно, как Кэрол шагает по вертолетной площадке, глядя в свой телефон и снимая себя. Но она настолько сосредоточена на своем телефоне, что не видит, как приближается к краю крыши, и потом делает шаг прямо в пустоту. Девушка упала с высоты около 90 метров и погибла.

Кэрол Оливейра была активным игроком футзальной команды Centro de Tijucas, участвовавшей в муниципальных турнирах. Ее трагическая смерть вызвала глубокий шок среди ее друзей, коллег и спортивного сообщества Бразилии. В знак поддержки семьи девушки тренер Анжелика Солидаде инициировала сбор средств для организации похорон. Кампания уже получила значительную поддержку как от спортивных организаций, так и неравнодушных граждан.

Эта трагедия еще раз напоминает об опасностях, которые могут нести попытки создать эффектный контент в соцсетях. Согласно статистике, за последние годы количество несчастных случаев, связанных с селфи в опасных условиях, возросло в мире. В этой связи специалисты призывают всегда соблюдать правила безопасности и быть осторожными при использовании гаджетов.

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