Трагический случай в самолете: пилот скончался во время полета

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке после того, как капитан рейса скончался во время полета. Трагический инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс TK204 из Сиэтла в Стамбул.



Умер пилот во время полета. Фото из открытых источников

59-летний пилот Илчехин Пехливан потерял сознание во время полета. Несмотря на попытки экипажа оказать первую помощь, его жизнь не удалось спасти. Второй пилот принял решение совершить аварийную посадку, и самолет безопасно приземлился в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

"После неудачной попытки оказать первую медицинскую помощь экипаж в составе еще одного пилота и второго пилота совершил аварийную посадку, но капитан скончался еще до посадки", — сказал спикер авиакомпании Яхья Устюн.

Илчехин Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года и недавно проходил медицинское обследование, не выявившее никаких проблем с его здоровьем. Авиакомпания выразила соболезнования семье и коллегам пилота.

"Как семья Turkish Airlines, мы желаем Божьего милосердия нашему капитану и терпению всем его коллегам и близким, особенно его скорбной семье", — сказал представитель турецкой авиакомпании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобный трагический случай произошел в прошлом году, когда главный пилот авиакомпании LATAM с 25-летним стажем скончался во время рейса из США в Чили. Впоследствии произошли еще два подобных инцидента со смертью пилотов.

Также "Комментарии" писали о таинственных рейсах пассажирских самолетов в Минск. В столице Беларуси за один день приземлилось сразу четыре самолета.

