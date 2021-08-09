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Трагедия в самом большем аквапарке Днепра: утонул 9-летний ребенок, пока мама отошла

В Днепре в самом большом аквапарке города Happy Day утонул 9-летний ребенок

сегодня, 15:00
Автор:

Хмільовська Інна

Чудовищная трагедия случилась в воскресенье, 8 августа. В Днепре в самом большом аквапарке города Happy Day на глазах десятков присутствующих утонул ребенок. Очевидцы пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, но ничего не вышло. Все детали ЧП в аквапарке на Набережной Победы рассказали журналисты местного издания "Наше місто", передает РБК.

Трагедия в самом большем аквапарке Днепра: утонул 9-летний ребенок, пока мама отошла

Аквапарк в Днепре, скриншот с Инстаграм

На место трагедии прибыли две кареты скорой помощи. Ребенку стало плохо во время купания, и медики не смогли его спасти. Известно, что мальчик вместе с мамой приехал в аквапарк из Новомосковского района.

Когда жара немного спала, парень решил пойти искупаться в большом бассейне. А тем временем его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали врачей.

"Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось", — пишет издание.

Отдыхающие в аквапарке люди шокированы произошедшим, ведь все случилось на их глазах. Ребенок отдыхал и купался в бассейнах, но в одно мгновение мальчику стало плохо...

Сейчас правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях чрезвычайного происшествия. Стоит отметить, что руководство аквапарка на следующий день приняло решение не работать. На сайте аквапарка появилось объявление, что на следующий день трагедии, 9 августа, он не работает. Причина — "санитарный день".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Греции во время отдыха утонула судья из Черкасской области. Погибла 49-летняя судья. Она пошла к морю купаться и утонула. О деталях трагедии сообщили в пресс-службе Смилянского районного суда области. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/samom-bolshom-akvaparke-dnepra-pogib-rebenok-1628493753.html
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