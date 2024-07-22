Трагедия в Киеве: кто ответит за смерть молодого человека на аттракционе

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Черновалова Кристина
Киевская городская прокуратура обнародовала новые детали трагического инцидента на аттракционе, в результате которого погиб 20-летний парень. Оказалось, что погибший был на аттракционе вместе со своим старшим братом, который чудом остался жив. Видеозапись с места происшествия подтверждает этот факт.
Трагедия на аттракционе в Киеве: новые детали от прокуратуры
Ирина Винокурова, пресс-секретарь киевской прокуратуры, сообщила во время телемарафона, что прокуратура уже обращала внимание на опасность этого аттракциона еще в 2021 году. Однако, позиция должностных лиц КГГА и КП "Плесо" была иной: они не считали аттракцион повышенной опасности. В результате иск прокуратуры не был поддержан.
На данный момент известно, что услуги аттракциона предоставляло физическое лицо-предприниматель, арендовавшее оборудование у победителя конкурса. Прокуратура намерена выяснить, соответствовало ли состояние аттракциона техническим нормам, и только после этого можно будет говорить о подозреваемых.
“Комментарии.Киев” писали, что правоохранители в рамках начатых уголовных производств, уже допросили директора аттракциона и персонал.
Открыто уголовное производство по двум статьям: нарушение правил безопасности и служебная халатность. Максимальное наказание по этим статьям — до 8 лет лишения свободы. Правоохранители уже изъяли документы и будут выяснять, кем и когда проверялся аттракцион, были ли выявлены неисправности.
Следствие только началось, и о подозреваемых пока говорить рано. Прокуратура намерена изучить все обстоятельства дела и привлечь к ответственности всех виновных в этой трагедии.
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