Трагедия на канатной дороге в Киеве: что известно о поисках погибшего

В результате падения с аттракциона на Днепре в районе Почтовой площади в Киеве, которое произошло в воскресенье, 21 июля, погиб 20-летний парень из Винницы. По информации Офиса генерального прокурора, правоохранители пытались через суд добиться демонтажа этого аттракциона еще в 2021 году.

Трагедия на канатной дороге в Киеве (фото из открытых источников)

Согласно данным СМИ, погибшим предположительно парень 2004 года рождения, который приехал в Киев на отдых из Винницы. Информация о возможной гибели девушки не подтвердилась.

Для поиска погибшего были привлечены поисковые группы на катерах. Очевидцы утверждают, что парень после падения не всплыл из-за тяжелой экипировки, потянувшей его ко дну.

Позже появилась информация, что у него найдено тело парня, сорвавшегося с канатной дороги в Киеве. Однако официального подтверждения пока не было.

Но в ГСЧС не подтверждают информацию о том, что сорвавшийся с троса на аттракционе в Киеве тело юноши вынесло на берег. Ранее об этом сообщили местные телеграммы-канал.

Правоохранители начали уголовное производство по факту обрыва на канатной переправе через Днепр в Киеве, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Расследование инцидента с падением на аттракционе в Киеве, повлекшее смерть молодого человека, проводится по фактам нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура отмечает, что еще в 2021 году пыталась остановить работу этого аттракциона, обратившись в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просила признать незаконным и упразднить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11.01.2021 года. Это распоряжение признало победителем инвестиционного конкурса компанию без опыта реализации подобных проектов и эксплуатации аттракционов такого типа, что могло создать потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Ответчиками по этому делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), КП "ПЛЕСО" и победитель конкурса. Однако суд не удовлетворил иск прокуратуры, не признав канатную дорогу через Днепр аттракционом повышенной опасности. Прокуратура отмечает, что во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения конкурса и рассмотрения проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны.

Прокуратура резко критикует столичных должностных лиц, проводивших конкурс на определение победителя, за их позицию в судах и напоминает об ответственности КГГА в контексте этой трагедии. Пока никаких ответов от КГГА на эти обвинения не было предоставлено.

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