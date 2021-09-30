Тиктокеры ради видео похитили человека во Львове: как их накажут

В столице Западной Украины блоггеры силой затолкали горожанку к авто и помчались неизвестно куда. Полицейские начали специальный план "Перехват", чтобы найти девушку. Об этом сообщает Zaxid.net.

Тиктокеры во Львове похитили человека (фото из открытых источников)

Приключение, которое шокировало весь Львов, имело место на проспекте Свободы. Два юноши в балаклавах совершили нападение на местную жительницу и против ее воли запихнули в машину.

Свидетели вызвали полицейских. Копы отреагировали мгновенно, перекрыли все дороги, въезды и выезды из города. Когда этих шутников нашли, то они рассказали, что снимали приключенческое видео для социальных сетей.

По словам руководительницы отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Львовщины Светланы Добровольской, полицейские все сделали правильно, мгновенно ввели полицейский проект "Перехват", нашли нарушителей и освободили их пленницу.

Вместе с тем блоггеры будут отвечать за свою забавную выходку. Ведь на четырех молодых жителей города, 3 юношей и девушку, завели административные протоколы о совершении мелкого хулиганства. Они заплатят штраф в размере 119 гривен или должны работать на общественных работах.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Одессе тиктокеры уничтожили арендованный дом ради видео. Вечеринка одесской молодежи состоялась в поселке Прилиманском. Там 14-летние одесситы нашли по объявлению частный коттедж и решили арендовать его для своих развлечений. Подросткам было так "весело", что они начали громить мебель. Еще снимали весь процесс. Мальчишки совсем вышли из-под контроля, выкрикивали нецензурные слова, выполняли даже национальный гимн.

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