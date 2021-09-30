logo
Русский Українська

BTC/USD

43329.17

ETH/USD

3000.74

LTC/USD

152.10

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Тиктокеры ради видео похитили человека во Львове: как их накажут
commentss НОВОСТИ Все новости

Тиктокеры ради видео похитили человека во Львове: как их накажут

Два юноши в балаклавах совершили нападение на местную жительницу

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева

В столице Западной Украины блоггеры силой затолкали горожанку к авто и помчались неизвестно куда. Полицейские начали специальный план  "Перехват", чтобы найти девушку. Об этом сообщает Zaxid.net.

Тиктокеры ради видео похитили человека во Львове: как их накажут

Тиктокеры во Львове похитили человека (фото из открытых источников)

Приключение, которое шокировало весь Львов, имело место на проспекте Свободы. Два юноши в балаклавах совершили нападение на местную жительницу и против ее воли запихнули в машину.

Свидетели вызвали полицейских. Копы отреагировали мгновенно, перекрыли все дороги, въезды и выезды из города. Когда этих шутников нашли, то они рассказали, что снимали приключенческое видео для социальных сетей.

По словам руководительницы отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Львовщины Светланы Добровольской, полицейские все сделали правильно, мгновенно ввели полицейский проект "Перехват", нашли нарушителей и освободили их пленницу.

Вместе с тем блоггеры будут отвечать за свою забавную выходку. Ведь на четырех молодых жителей города, 3 юношей и девушку, завели административные протоколы о совершении мелкого хулиганства. Они заплатят штраф в размере 119 гривен или должны работать на общественных работах.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Одессе тиктокеры уничтожили арендованный дом ради видео. Вечеринка одесской молодежи состоялась в поселке Прилиманском. Там 14-летние одесситы нашли по объявлению частный коттедж и решили арендовать его для своих развлечений. Подросткам было так "весело", что они начали громить мебель. Еще снимали весь процесс. Мальчишки совсем вышли из-под контроля, выкрикивали нецензурные слова, выполняли даже национальный гимн.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zaxid.net/chotiroh_lvivskih_tiktokeriv_pokarayut_za_falshive_vikradennya_lyudini_n1527258
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ