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Главная Новости Общество происшествия Терпение лопнуло: "евробляхеры" собрались под Верховной Радой
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Терпение лопнуло: "евробляхеры" собрались под Верховной Радой

Акция "евробляхеров" заблокировала весь правительственный квартал

сегодня, 11:44
Автор:

Сергей Медведев

В Киеве на улице Грушевского проходит акция протеста "евробляхеров". Демонстранты на автомобилях выстроились у входов в Верховную Раду. Об этом сообщают организаторы акции  — общественное объединение "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Терпение лопнуло: "евробляхеры" собрались под Верховной Радой

Участники акции протеста требуют от власти выполнения предвыборных обещаний — а именно, принять законопроект № 3704, который позволит растамаживать автомобили по доступной ставке.

 Отмечается, что участники акции съехались со всей Украины. Акция предполагается долгосрочной — протестующие уже успели установить полевую кухню.

Помимо автовладельцев, в Киеве проходит еще одна протестная акция — на площади Конституции собрались предприниматели. Представители малого бизнеса требуют от власти сохранить упрощенную систему налогообложения.


Как сообщал портал "Комментарии", полиция Киева перешла на усиленный режим патрулирования улиц. Порядок в столице будут обеспечивать патрули полиции совместно с бойцами Нацгвардии. Для обеспечения порядка привлекут также кинологов и взрывотехников.  Усиленный режим вводится в связи с ранее анонсируемыми массовыми акциями. Организаторы митингов и акций предупредили, что в своих мероприятиях будут задействовать автотранспорт. В связи с этим, движение на некоторых улицах в Киеве может быть затруднено. Полицейские просят водителей учитывать данное неудобство и планировать объездные маршруты.


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Источник: https://www.facebook.com/AESUkraine/posts/1118430795243976
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