Терпение лопнуло: "евробляхеры" собрались под Верховной Радой

В Киеве на улице Грушевского проходит акция протеста "евробляхеров". Демонстранты на автомобилях выстроились у входов в Верховную Раду. Об этом сообщают организаторы акции — общественное объединение "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Участники акции протеста требуют от власти выполнения предвыборных обещаний — а именно, принять законопроект № 3704, который позволит растамаживать автомобили по доступной ставке.

Отмечается, что участники акции съехались со всей Украины. Акция предполагается долгосрочной — протестующие уже успели установить полевую кухню.

Помимо автовладельцев, в Киеве проходит еще одна протестная акция — на площади Конституции собрались предприниматели. Представители малого бизнеса требуют от власти сохранить упрощенную систему налогообложения.





Как сообщал портал "Комментарии", полиция Киева перешла на усиленный режим патрулирования улиц. Порядок в столице будут обеспечивать патрули полиции совместно с бойцами Нацгвардии. Для обеспечения порядка привлекут также кинологов и взрывотехников. Усиленный режим вводится в связи с ранее анонсируемыми массовыми акциями. Организаторы митингов и акций предупредили, что в своих мероприятиях будут задействовать автотранспорт. В связи с этим, движение на некоторых улицах в Киеве может быть затруднено. Полицейские просят водителей учитывать данное неудобство и планировать объездные маршруты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!