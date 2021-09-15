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Тело отбросило на несколько метров: в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку

Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась

15 сентября 2021, 22:47
Автор:

Лиля Воробьева

В минувший вторник в Тернополе на пешеходном переходе произошла смертельная авария. От сильного удара погибла 28-летняя горожанка, на которую, на якобы безопасной зоне автодороги, наехал иномарка. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Тернопольской области.

Тело отбросило на несколько метров: в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку

Удар был очень сильный (фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области)

От сильного удара автомашины, которая очень быстро неслась по городской улице, молодая горожанка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Уже в медицинском учреждении она ушла из жизни.

Автопроисшествие имело место поздно вечером. Иномарка спешила уехать из города, направляясь к населенному пункту Подгородное. Минуя нерегулируемый пешеходный переход она не остановилась, чтобы пропустить тернополянку, а, наоборот, наехала на нее. Молодая горожанка, которая получила тяжелые травмы, уже не вернулась к жизни.

По информации тернопольских СМИ, жертве наезда было только 28 лет. Правоохранители и свидетели говорят, что иномарка очень сильно ударила ее. Так что горожанка пролетела вперед на значительное расстояние, а те вещи, которые были при ней, люди собирали по всей улице.

Полицейские опрашивают свидетелей, чтобы собрать более подробную информацию о ДТП.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Тернополе неизвестные напали и жестоко избили 17-летнюю девушку в парке. Прошлый понедельник, 13 сентября стал действительно неприятным для молодой тернополянки. Во время прогулки, на нее бросились неизвестные злоумышленники и нанесли удары. Несовершеннолетняя горожанка упала на землю, а свидетели инцидента вызвали в городской сквер медиков. Как отметил врач, злоумышленник били несовершеннолетнюю после полуночи. Медработники вызвали сюда полицию и предоставили обиженной горожанке первую необходимую помощь. Далее ее забрали в больницу.


 


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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-prosyat-vidguknutisya-ochevidcziv-dtp-yaka-trapilasya-u-ternopoli/
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