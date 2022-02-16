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Тело нашли возле мусорника: в Хмельницкой области задержали девятиклассника за убийство 55-летней женщины

Трагедия произошла в городке Дунаевцы

16 февраля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Сотрудники полиции Хмельницкой области произвели задержание старшеклассника в городке Дунаевцы.  Подросток, обучающийся в девятом классе, лишил жизни 55-летню женщину. Труп горожанки увидели прохожие утром 15 февраля возле мусорной свалки. На нем было много синяков и ран. Полицейские проверили информацию о том, что вечером усопшая распивала водку со своим приятелем и его 14-летним сыном. Полицейские нашли их обоих, после разговора подросток признался, что совершил убийство.

Тело нашли возле мусорника: в Хмельницкой области задержали девятиклассника за убийство 55-летней женщины

Юноша поругался с гостей во время застолья (фото из открытых источников)

В отделение полиции информация об этом трагическом происшествии и обнаруженном, окровавленном трупе женщины неподалеку от мусорника, поступила 15 февраля. Поэтому правоохранители начали проверять версию о причастности к преступлению знакомых покойной горожанки. Они опросили и взрослого, и малого жителей городка, как погибла их знакомая. 14-юноша после этого сказал, что убил старшую горожанку. Она, не спросив разрешения, взяла его сигареты.

Как рассказали в полиции, старший из членов семьи лег отдыхать. В это время его сын начал ссориться с приятельницей отца. Разъяренный подросток наносил старшей женщине удары, используя сковородку и скалку. Затем он покинул дом. Его отец с утра увидел в коридоре тело умершей знакомой и занес его на мусорку неподалеку от их жилья.

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Несовершеннолетнему убийце "светит" 15 лет колонии или пожизненное лишение свободы. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый находится в местном СИЗО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Хмельницкой области убили и изнасиловали молодую женщину.


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Источник: https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/273668241551059
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