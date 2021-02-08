Telegram и WhatsApp дали масштабный сбой в Европе

В Европе и в России сегодня не работали несколько мессенжеров. Так, в мессенджерах Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой.

Telegram и WhatsApp (фото из открытых источников)

Многие пользователи не могли пользоваться приложением, пишет сервис Downdetector

По данным сервиса, подавляющее большинство, более 60% пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще более 10% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

Проблемы в работе мессенджера возникли в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, и еще некоторых странах Европы. Также мессер перестал работать в Москве, пользователи жаловались на полную остановку работы.

У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу более 70% пользователей. Еще более 10% пользователей WhatsApp, что не могут авторизоваться. Приложение "висит".

Через несколько часов мессенджеры восстановили свою работу в полном объеме.



Напомним, в связи с пандемией впервые в истории человечества произошел сбой в образовательном процессе по всему миру. Об этом заявляет международная организация Save the Children. На пике пандемии количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех, кто посещает учебные заведения. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного коронавирусом, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы.

Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений.



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