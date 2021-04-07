Тайное хранилище с миллионами у брата судьи Вовка: как может дальше развиваться дело

НАБУ сообщает о задержании двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка – Юрий. Их якобы разоблачили “на горячем” в получении взятки в 100 тыс. долларов для дальнейшей передачи судьям ОАСК. Также сообщается о неком тайном хранилище наличных. "Комментарии" спросили у экспертов, куда может завести эта ситуация и будет ли продолжение.

Задержание брата Вовка за взятку. Фото: НАБУ

"Война НАБУ с представителями судебной системы продолжается"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов отмечает, что история длится довольно долго. И продолжение, похоже, следует.

"Ситуация прямо связана с одиозным судьей Павлом Вовком. Он фактические человек-мем, который стал воплощение украинской системы "правосудия". К сожалению, в противостоянии НАБУ с Вовком, олицетворяющим коррупционную систему судейства, пока выигрывает Вовк. Тем принципиальнее для НАБУ одержать победу, продемонстрировать обществу хоть какой-то успех", — поясняет Александр Леонов.

По его словам, пытаясь "достать" Вовка, представители антикоррупционных институций используют разные методы.

"Но повестки он или не получает, или, получив, не является в суд. К тому же, его прикрывают коллеги. Это повышает градус противостояния, накал страстей в битве двух систем – антикоррупционный и судейской, каждую из которых мы немало критикуем. И сейчас НАБУ пытается зайти с другой стороны. Через людей, которые связаны с Вовком, но не имеют судейского иммунитета. Это попытка представителей НАБУ получить нужные доказательства против главы ОАСК, переломить ситуацию в свою пользу, — считает Александр Леонов. — Но говорить о том, что это получится, преждевременно. Мы видим, как Вовк упирается, как использует все возможности – правовые и неправовые, чтобы уйти от ответственности. А отвечать ему, думаю, есть за что".

Политэксперт подчеркивает, что Офис президента в данной ситуации занял, в лучшем случае, нейтральную позицию.

"В прошлом году Зеленский обещал начать консультации о роспуске ОАСК, — напоминает Александр Леонов. — Но пока никаких движений в этом направлении не сделано. Война НАБУ с представителями судебной системы продолжается. Как и весь этот сериал. Но чтобы победить коррупционеров в мантиях, необходима концентрация усилий НАБУ, ОПУ, генпрокуратуры. А пока этого не видно".

"Между НАБУ и главой ОАСК Павлом Вовком есть конфликт, который длится уже довольно долго"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что эта ситуация свидетельствует о превышении НАБУ своих полномочий.

"Между НАБУ и главой ОАСК Павлом Вовком есть конфликт, который длится уже довольно долго. Возможно, задача №1, поставленная иностранными кураторами НАБУ, — взять под контроль ОАСК. В Украине есть два суда, которые могут отменять решения исполнительной и законодательной власти. Первый – Конституционный суд Украины, который рейдерски захвачен при активном участии президента. Второй – ОАСК", — отмечает Ростислав Кравец.

Он подчеркивает, что даже из официальных сообщений НАБУ и приближенных к нему журналистов понятно, что Павла Вовка постоянно пытаются поймать на взятке. В том числе с помощью провокаций.

"Вчера мы видели очередную провокацию взятки, которая, между прочим, запрещена украинским законодательством. Фактически детективы НАБУ совершили преступление. Неизвестно, получили ли они разрешение суда проводить обыски, вообще проводить эту операцию. Думаю, перспективы нового дела туманны. Всё превратится в очередной фарс из третьесортого сериала, который мы наблюдаем в исполнении НАБУ уже три года", — прогнозирует Ростислав Кравец.

Напомним, Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения: что произошло.

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