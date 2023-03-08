Тайна авиакатастрофы рейса MH370

8 марта исполняется девятая годовщина таинственного исчезновения самолета Malaysia Airlines. До сих пор неизвестно, что произошло с находившимися на борту Boeing 777 и 239 пассажирами и членами экипажа, среди которых было два украинца. Американская морская робототехническая компания Ocean Infinity заявляет, что располагает новыми доказательствами, которые могут привести к обнаружению самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guarduan.

Самая крупная авиационная загадка всех времен: рейс MH370

С имени погибших просят возобновить поиск самолета, совершавшего рейс MH370, пропавший девять лет назад. Авиакатастрофа стала самой большой загадкой авиации, после того, как самолет исчез над Южнокитайским морем во время полета из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года.

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После исчезновения самолета были организованы поиски Малайзией, Китаем и Австралией, безрезультатно завершившиеся в январе 2017 года. Американская морская робототехническая компания Ocean Infinity заявляет, что располагает новыми доказательствами, которые могут обнаружить самолет.

"Пока мы остаемся в неведении относительно того, что произошло с MH370, мы никогда не сможем предотвратить подобную трагедию. Соответственно, мы считаем чрезвычайно важным, чтобы поиски MH370 были проведены до конца", — заявили в компании.

По основной теории пилот самолета Захари Ахмад Шах после того, как вошел в воздушное пространство Вьетнама совершил резкий поворот и улетел в сторону Индийского океана. Самолет исчез с радаров, однако имел периодическую связь с геостационарным спутником. По его данным, самолет пролетел около шести часов и упал в неизвестном месте, когда закончилось топливо. По другой версии, за подрывом самолета были россияне, которые таким образом пытались отвлечь мировое внимание от аннексии Крыма.

После исчезновения MH370 более 20 обломков, предположительно происходящих от самолета, выбросило вдоль побережья Африки и островов в Индийском океане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла авиакатастрофа в Италии: в воздухе столкнулись два самолета.

Также "Комментарии" писали о том, что Иран тайно снабжает России большим количеством боеприпасов.