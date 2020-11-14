Таксисту, который смертельно травмировал двух женщин на остановке в Киеве, суд избрал меру пресечения

Ближайшие два месяца 23-летний водитель, который устроил смертельное ДТП в Киеве, проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал патрульной полиции.

Напомним, что вчера утром произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кольцевая Дорога. В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой". Еще два человека госпитализированы в больницу.

В тот же день 23-летнего водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.





Как ранее сообщали "Комментарии", полиция сделала официальное заявление по данному делу.





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