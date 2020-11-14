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Главная Новости Общество происшествия Таксисту, который смертельно травмировал двух женщин на остановке в Киеве, суд избрал меру пресечения
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Таксисту, который смертельно травмировал двух женщин на остановке в Киеве, суд избрал меру пресечения

Ближайшее время таксист проведет в изоляторе

сегодня, 15:21
Автор:

Владимир Лавский

Ближайшие два месяца 23-летний водитель, который устроил смертельное ДТП в Киеве, проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал патрульной полиции.

Таксисту, который смертельно травмировал двух женщин на остановке в Киеве, суд избрал меру пресечения

Напомним, что вчера утром произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кольцевая Дорога. В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой". Еще два человека госпитализированы в больницу.

В тот же день 23-летнего водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.


Как ранее сообщали "Комментарии", полиция сделала официальное заявление по данному делу. 



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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/5001
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