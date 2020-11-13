Смертельное ДТП в Киеве с участием таксиста: полиция сделала официальное заявление

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Владимир Лавский
Полиция столицы сделала официальное заявление по дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром в Киеве. На данный момент водитель задержан, сообщает пресс-служба МВД в телеграм.
Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой". Еще два человека госпитализированы.
Прибор "Драгер" показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Киеве заминировали здание Верховной Рады.
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