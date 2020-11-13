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Главная Новости Общество происшествия Пятница 13-е в деле: в Киеве заминировали Верховную Раду
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Пятница 13-е в деле: в Киеве заминировали Верховную Раду

На горячую линию 102 поступило сообщение о минировании

сегодня, 11:08
Автор:

Владимир Лавский

Утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады. Об этом сообщает издание "Апостроф". 

Пятница 13-е в деле: в Киеве заминировали Верховную Раду

По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.

Пока нет официальной информации, подтверждающей или опровергающей данный факт. "Комментарии" и дальше будут следить за развитием событий. 

Как ранее сообщало наше издание, сегодня, 13 ноября, в Киеве такси вылетело на остановку общественного транспорта, есть погибшие. 



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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2020-11-13/radu-zaminirovali-politsiya-perekryila-podhodyi-foto/214731
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