Пятница 13-е в деле: в Киеве заминировали Верховную Раду

Утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады. Об этом сообщает издание "Апостроф".

По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.

Пока нет официальной информации, подтверждающей или опровергающей данный факт. "Комментарии" и дальше будут следить за развитием событий.

Как ранее сообщало наше издание, сегодня, 13 ноября, в Киеве такси вылетело на остановку общественного транспорта, есть погибшие.





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