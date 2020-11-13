Пятница 13-е в деле: в Киеве заминировали Верховную Раду

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Владимир Лавский
Утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады. Об этом сообщает издание "Апостроф".
По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.
Пока нет официальной информации, подтверждающей или опровергающей данный факт. "Комментарии" и дальше будут следить за развитием событий.
Как ранее сообщало наше издание, сегодня, 13 ноября, в Киеве такси вылетело на остановку общественного транспорта, есть погибшие.
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