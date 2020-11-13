Авария в Киеве: таксист на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
В Киеве утром в пятницу автомобиль такси "Uber" въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов. Двое пострадавших от полученных травм скончались на месте, написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.
По предварительным данным, водитель "просто заснул" за рулем.
Также Геращенко отметил, что в стране десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси, который, в том числе, устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.
Как ранее сообщали "Комментарии", Конституционный суд открыл производство по делу Владимира Зеленского.
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