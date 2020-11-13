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Главная Новости Общество происшествия Авария в Киеве: таксист на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей (ВИДЕО)
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Авария в Киеве: таксист на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей (ВИДЕО)

По предварительным данным, двое людей скончалось на месте

сегодня, 10:47
Автор:

Владимир Лавский

В Киеве утром в пятницу автомобиль такси "Uber" въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов. Двое пострадавших от полученных травм скончались на месте, написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

Авария в Киеве: таксист на большой скорости вылетел на остановку и сбил людей (ВИДЕО)

"Сегодня около 8 00 утра автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", — написал Геращенко.

По предварительным данным, водитель "просто заснул" за рулем.

Также Геращенко отметил, что в стране десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси, который, в том числе, устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.


Как ранее сообщали "Комментарии", Конституционный суд открыл производство по делу Владимира Зеленского. 


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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3473424399411049
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