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Главная Новости Общество происшествия Смертельное ДТП в Киев - автобус снес остановку, полную людей
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Смертельное ДТП в Киев - автобус снес остановку, полную людей

Причины, повлекшие аварию с жертвами на данный момент устанавливаются правоохранителями, которые работают на месте происшествия

сегодня, 22:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

В столице очередное смертельное ДТП. О происшествии сообщает Telegram-канал  dtp.kiev.ua.

Смертельное ДТП в Киев - автобус снес остановку, полную людей

Известно, что происшествие случилось недалеко от метро "Выдубычи". По словам очевидцев, водитель автобуса-маршрутного такси в какой-то момент потерял управление и на полном ходу въехал в остановку, полную людей, а затем снес торговые павильоны, в которых также находились люди. В результате наезда автобуса погиб один человек – 43-летний мужчина, травмированы две женщины – 1963 и 1979 года рождения. Пострадавшие направлены в медучреждение. По состоянию их здоровья информации пока нет.

По данным пресс-службы Прокуратуры столицы, возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждение тяжкой степени.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.




Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области поезд протаранил автомобиль.



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