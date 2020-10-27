В Запорожской области поезд протаранил автомобиль - опубликовано видео с ужасающими подробностями ДТП

В Запорожской области поезд протаранил легковой автомобиль. Видео с ужасающими подробностями ДТП опубликовал Telegram-канал "Новости-Украина".

Известно, что происшествие случилось в городе Энергодар, который находится в северо-западной части Запорожской области. Видеокамера на одном из регулируемых железнодорожных переездов зафиксировала момент столкновения товарного поезда с легковым автомобилем. Авария произошла в результате неисправности светофора и системы закрывания шлагбаумов. На записи видно, что дежурный переезда всячески пытался предупредить ДТП, подавая знаки водителю авто остановиться, но это не дало результатов. При столкновении транспортных средств, автомобиль откинуло на дежурного и тот буквально отлетел в сторону. К счастью при падении на землю он не пострадал. Жизнь водителя-женщины и пассажирки автомобиля тоже оказалась в безопасности.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Известно, что также жертвами аварии стали пешеходы.

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