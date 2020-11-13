Таксист, который лишил жизни двоих людей, хвастался в соцсетях быстрой ездой

Сегодня общество было шокировано новостью о смертельной аварии в Киеве. Таксист "Uber" на большой скорости врезался в остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой". Еще два человека госпитализированы.

ФОТО: Магнолия ТВ

Как сообщает "Киев Оперативный" виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия любил быструю езду на автомобиле и даже хвастался ее в социальных сетях. В одном из опубликованных постов парень показал, как он мчится по одной из столичных трасс, нарушая правила дорожного движения. Этот видеоролик виновник аварии подписал "Остановись, пока остановка не стала последней".

Однако, "последней" остановка стала для двух женщин, которые находились на ней во время наезда таксиста.

Как сообщали "Комментарии" ранее, сегодня утром в Хмельницком 36-летний водитель автобуса наехал на двоих школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. К счастью, дети остались живы.









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