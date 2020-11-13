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Главная Новости Общество происшествия В Хмельницком автобус наехал на двоих детей: реакция полиции
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В Хмельницком автобус наехал на двоих детей: реакция полиции

Сегодня утром в Хмельницком водитель автобуса наехал на двоих школьников

сегодня, 14:24
Автор:

Владимир Лавский

В Хмельницком следователи полиции открыли уголовное производство по факту наезда автобуса на двух детей. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел. 

В Хмельницком автобус наехал на двоих детей: реакция полиции

Следователи Хмельницкого отдела полиции выясняют обстоятельства, при которых водитель маршрутного автобуса совершил наезд на двух малолетних школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября в 08.00 часов. 8-летняя третьеклассница и 9-летний ученик четвертого класса переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ул. Каменецкой в ​​Хмельницком, когда на них наехал автобус "MAN" под управлением 36-летнего водителя.

Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкой городской детской больницы, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.


Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве водитель такси вылетел на остановку общественного транспорта. 


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