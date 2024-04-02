"Сын умер после задержания ТЦК": женщина из Хмельницкого рассказала о трагическом случае

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Slava Kot
Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк утверждает, что ее сын Андрей Панасюк был схвачен работниками ТЦК, которые, по ее словам, издевались и угрожали ему. Через два дня мужчина скончался в Хмельницкой городской больнице.
До и после задержания работниками ТЦК. Фото: Facebook Натальи Антонюк
Наталья Антонюк описала у себя на странице в Facebook трагический случай, произошедший с ее сыном после задержания работниками Хмельницкого ТЦК. По ее словам, когда Андрей сказал о проблемах со здоровьем и попросил помощи, работники ТЦК заявили, что ему "под Авдеевкой помогут".
Антонюк добавляет, что в ночь на 28 марта мужчина оказался в больнице, где ему была проведена нейрохирургическая операция. Однако впоследствии мужчина скончался.
ТЦК в Хмельницком не комментировало ситуацию, а местное управление полиции сообщило, что зарегистрировало заявление о неоказании помощи Андрею Панасюку от работников территориально центра комплектования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернопольской области мужчина умер после 9 дней с момента мобилизации. В местном ТЦК объяснили ситуацию.
Также "Комментарии" писали о случае на Закарпатье, когда мужчины с топорами напали на работников ТЦК.
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