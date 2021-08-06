Сын известного немецкого ексфутболиста погиб в аварии

Утром в четверг, 5 августа, трагически погиб 18-летний Эмилио Баллак, сын Михаэля Баллака. Происшествие случилось в городе Троя, в Португалии. Об этом сообщает издание Sky Sports со ссылкой на португальские СМИ.



Михаэль Баллак с сыном Эмилио, фото из Instagram

Юноша катался на квадроцикле у родительского дома, когда квадроцикл перевернулся и упал на парня. От повреждений молодой парень погиб на месте происшествия. На место вызвали пожарных, полицию и медиков. Пострадавшего вытащили из-под квадроцикла, однако спасти его не удалось из полученных травм.



Футбольный клуб "Челси" на своей странице в Twitter выразил соболезнования горю Михаэля Баллака.

"Все, кто связан с футбольным клубом "Челси", шокированы и опечалены новостью о смерти Эмилио Баллака в очень молодом возрасте 18-ти лет. Все наши мысли с его отцом Михаэлем и его семьей в это печальное время", — говорится в сообщении.



Эмилио — это средний сын Баллака и Симоны Ламб. У супругов есть еще двое сыновей. Одному из них 19, другому 16 лет.

Отметим, что Михаэль Баллак известный футболист, он играл в лучших футбольных клубах страны: "Баварии" и "Челси". Пока он был в составе команды, "Бавария" выиграла три титула Бундеслиги и получила три кубки Германии. Всего в "Баварии" Баллак играл в течение четырех лет.

С 2006 года Баллак был полузащитником в "Челси". За это время его команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Лиги и три Кубка Англии. Баллак был на поле в финальной игре 2008 года на Лиге чемпионов. Михаэль Баллак ушел в отставку в 2012 году уже из состава клуба "Байер".

Как сообщал портал "Комментарии", нападающий известного амстердамского клуба "Аякс" Ноа Гессер умер в результате дорожно-транспортного происшествия.

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