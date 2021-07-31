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В ДТП погиб футболист известного европейского клуба

В автомобиле с ним также находился его 18-летний брат

сегодня, 14:31
Автор:

Елизавета Черных

Трагическое известие потрясло футбольный мир. 16-летний нападающий известного амстердамского клуба "Аякс" Ноа Гессер скончался вследствие дорожно-транспортном происшествии. В автомобиле с ним также находился его 18-летний брат, который также погиб. Об этом пишет ТСН со ссылкой на официальное сообщение клуба. 

В ДТП погиб футболист известного европейского клуба

Ноа Гессер - фото из открытых источников

В "Аяксе" чрезвычайно опечалены произошедшим. Клуб пожелал родственникам погибшего футболиста сил в "этой неизмеримой утрате". 

Причиной смертельной аварии стал выезд автомобиля, в котором находился игрок "Аякса" и его брат, на полосу встречного движения. После этого автомобиль столкнулся с такси, водителя которого госпитализировали. 

К слову, Гессер стал игроком "Аякса" в 2018 году, перейдя из любительского клуба "Альфенс Бойс". В следующем сезоне Ноа должен был начать выступать за команду U17 амстердамцев.

Ранее издание "Комментарии" писало, что стало известно о смерти известного барабанщика и сооснователя ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисона. Его сердце перестало биться на 46-м году жизни. По информации источника, трагическую новость рассказал один из членов семьи музыканта. Он также отметил, что Джои умер во сне. Однако точная причина смерти не сообщается. 

Накануне также скончался британский музыкант, джазовый гитарист Джон Хатчинсон. Некоторое время до своей смерти джазовый музыкант находился в медицинском учреждении. Близкие погибшего отмечают, что он долгое время боролся за свою жизнь, борясь с серьезным заболеванием. Однако, чем именно болел гитарист, остается неизвестным. Родственники и друзья пока умалчивают о причине смерти.




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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/uzhasnaya-tragediya-futbolist-ayaksa-vmeste-s-bratom-pogib-v-dtp-1836568.html
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