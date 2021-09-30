Суперкачественная конопля выращивалась в сверхсовременной подземной лаборатории на Закарпатье

Во время обыска у жителя Закарпатья обнаружили тщательно скрытые помещения, где выращивалась конопля, сообщает портал МВД Украины.

Конопля (Cannabis) из подземной лаборатории - фото МВС

Обыск производился в одном из небольших приграничных сел Закарпатской области, недалеко от городка Виноградово. Хозяин дома — 48-летний мужчина, фигурант дела о наркотиках. К нему пришли следователи из местной полиции, оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью, бойцы Роты особого назначения. Сначала они обнаружили лишь небольшой пучок конопли. Поэтому решили провести проверку территории более тщательно. У правоохранителей вызвал подозрение хлев для домашних животных. В нем обнаружили тайное подземелье из двух комнат. Комнаты — просторные, с высокими потолками, хорошо освещенные и идеально оборудованы для выращивания конопли высокого качества. В лабораториях — последние технические достижения для растениеводства: система капельного полива, кондиционеры и вытяжки, устройства для обогащения воздуха кислородом, датчики уровня освещенности, влаги, температуры и кислотности почвы.

В тайном убежище в идеальных условиях росло почти 700 кустов конопли высокого качества. После соответствующей обработки за них можно было бы получить от наркоторговцев 5 млн грн, если бы полиция не сработала так как нужно. Также изъяли 300 грамм готового высушенного наркотического вещества, которого бы хватило на 15 тыс перекуров общей стоимостью приблизительно 80 тыс грн. Еще мужчина хранил семена конопли для будущего урожая и оружие.

Владелец нарколаборатории задержан. Ему грозит до семи лет тюрьмы за незаконный посев и выращивание более 50 стеблей наркосодержащих растений.

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, почти 20% украинских подростков пробовали наркотики. Также напомним, что ООН исключил коноплю и марихуану (медицинский каннабис) из перечня опасных наркотиков. А Верховная Рада Украины не проголосовала о соответствующем решении летом 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал своим читателям о возможности легализации наркотиков в Украине .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!