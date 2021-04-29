Суд вынес приговор преподавательнице, которая застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь

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Ольга Чародий
Женщине, которая в пригороде Ровно в прошлом году убила своего мужа, несколько раз выстрелила в свою дочку подростка и пыталась покончить с собой, суд объявил решение. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.
Суд (фото из открытых источников)
Суд постановил назначить ей принудительное лечение в одном из медицинский учреждений. Прокуроры в суде смогли доказать, что в прошлом году обвиняемая в твоем жестоком преступлении умышленно применив самозарядный пистолет "ПМР", выстрелила в голову своему мужу, от чего он скончался на месте происшествия. Потом из того же оружия женщина пыталась застрелить своего ребенка.
Напомним, генеральная прокуратура сообщила о том, что мать, пытавшуюся продать собственного новорожденного сына за 400 тысяч гривен, осудили на шесть лет по факту торговли людьми.
Известно, что горе-матерью оказалась 19-летняя жительница города Мариуполь Донецкой области, которая на протяжении двух месяцев искала клиентов, которые будут готовы купить у нее ребенка. За полученные деньги девушка планировала приобрести жилье и автомобиль. В прокуратуре также рассказали, что мать специально не становилась на обязательный учет в больницу во время беременности, так как изначально в ее планах не было оставить малыша себе. Женщину задержали в момент получение 400 тысяч гривен от "покупателя" в августе 2020 года ,а ребенка направили в больницу для постоянного наблюдения докторов.
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