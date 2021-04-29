logo
Русский Українська

BTC/USD

54357.19

ETH/USD

2775.70

LTC/USD

264.90

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Суд вынес приговор преподавательнице, которая застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд вынес приговор преподавательнице, которая застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы женщина невменяемая

29 апреля 2021, 22:31
Автор:

Ольга Чародий

Женщине, которая в пригороде Ровно в прошлом году убила своего мужа, несколько раз выстрелила в свою  дочку подростка и пыталась покончить с собой, суд объявил решение. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Суд вынес приговор преподавательнице, которая застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь

Суд (фото из открытых источников)

Суд постановил назначить ей принудительное лечение в одном из медицинский учреждений. Прокуроры в суде смогли  доказать,  что в прошлом году обвиняемая в твоем жестоком преступлении умышленно применив самозарядный пистолет "ПМР", выстрелила в голову своему мужу, от чего он скончался на месте происшествия. Потом из того же  оружия женщина  пыталась  застрелить своего  ребенка. 

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы женщина невменяемая. Решением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, генеральная прокуратура сообщила о том, что мать, пытавшуюся продать собственного новорожденного сына за 400 тысяч гривен, осудили на шесть лет по факту торговли людьми. 

Известно, что горе-матерью оказалась 19-летняя жительница города Мариуполь Донецкой области, которая на протяжении двух месяцев искала клиентов, которые будут готовы купить у нее ребенка. За полученные деньги девушка планировала приобрести жилье и автомобиль. В прокуратуре также рассказали, что мать специально не становилась на обязательный учет в больницу во время беременности, так как изначально в ее планах не было оставить малыша себе. Женщину задержали в момент получение 400 тысяч гривен от "покупателя" в августе 2020 года ,а ребенка направили в больницу для постоянного наблюдения докторов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pro.gov.ua/psyhiatrychna-dopomoga-iz-suvorym-naglyadom-sud-ogolosyv-uhvalu-zhinci-yaka-vbyla-cholovika-i
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ