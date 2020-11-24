Суд вынес приговор женщине, которая хотела продать своего сына за 400 тысяч гривен

К сожалению, иногда встречаются недобросовестные матери, которые не только не занимаются воспитанием своих детей, а чего хуже — пытаются их продать.

ФОТО: Из открытых источников

Генеральная прокуратура сообщила о том, что мать, пытавшуюся продать собственного новорожденного сына за 400 тысяч гривен, осудили на шесть лет по факту торговли людьми.

Известно, что горе-матерью оказалась 19-летняя жительница города Мариуполь Донецкой области, которая на протяжении двух месяцев искала клиентов, которые будут готовы купить у нее ребенка. За полученные деньги девушка планировала приобрести жилье и автомобиль.

В прокуратуре также рассказали, что мать специально не становилась на обязательный учет в больницу во время беременности, так как изначально в ее планах не было оставить малыша себе.

Женщину задержали в момент получение 400 тысяч гривен от "покупателя" в августе 2020 года ,а ребенка направили в больницу для постоянного наблюдения докторов. Сейчас малыш находится со своим отцом.

Как сообщали "Комментарии" ранее, во Львове пьяный полицейский на внедорожнике протаранил три авто и снес детскую площадку.

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