Во Львове пьяный полицейский на внедорожнике протаранил три авто и снес детскую площадку. Инцидент произошел сегодня, около 15 часов. Известно, что 24-летний водитель автомобиля "Фольксваген", сотрудник правоохранительных органов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате неуправляемый автомобиль задел три транспортных средства, стоящих вдоль дорожного полотна, а затем на скорости снес конструкции на площадке для детских игр. К счастью, на момент ДТП она оказалась пуста.

По словам руководителя Полиции Львовской области Василия Виконского, в ближайшее время виновник аварии будет уволен.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что смертельное ДТП произошло сегодня в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там на данный момент идут ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.





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