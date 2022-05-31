Суд дал разрешение на расследование в отношении Азарова: в чем подозревают беглого чиновника

По разрешению Киевского суда будет проводиться заочное расследование деятельности экс-премьера Николая Азарова. Расследование проводится по делу о Харьковских соглашениях.

Бывший премьер Николай Азаров (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований

По обнародованной правоохранителями ГБР информации, сейчас Николай Азаров подозревается в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Как утверждают следователи, подписывая еще 21 апреля 2010 Харьковские соглашения, по которым продлевался срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, чиновник действовал, как выразитель интересов РФ.

"Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым в преддверии его подписания 21 апреля 2010 года", – утверждают в ГБР.

Следователи бюро убеждены, что бывший украинский премьер отдавал себе отчет, какие последствия будут от продолжения пребывания российского Черноморского флота на немалый срок — 25 лет. Именно это способствовало тому, что увеличилось военное присутствие России в Крыму. Затем эти обстоятельства привели к враждебной оккупации Крымского полуострова в 2014 году.

Важно, что так называемые Харьковские соглашения были подписаны, прежде не пройдя правовой экспертизы. Представители следствия имеют подлинники документов. По данным, содержащимся там, государственную измену чиновники Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович осуществили по предварительному сговору.

Правоохранители Государственного бюро расследований добавляют, что эти бывшие государственные деятели в рамках этого уголовного производства объявлены в розыск.

Важно, что этому чиновнику было объявлено подозрение в уголовном производстве по Харьковским соглашениям в марте этого года.

В частности, в них говорится, что местонахождение российского Черноморского флота России на Крымском полуострове продолжалось до 2042 года. В начале войны в 2014 году наша страна их денонсировала.

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