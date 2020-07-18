Страшное ДТП под Одессой с шестью погибшими: появились подробности (ВИДЕО)

Фото: od.npu.gov.ua

Сегодня, 18 июля, в Одесской области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли шестеро человек, а еще трое – пострадали, среди которых ребенок 2018 года рождения. Об этом информирует областное управление Национальной полиции.

Авария произошла в 08:00 вблизи села Сафьяны Измаильского района. По предварительной версии полиции, из-за выезда ВАЗ на встречную полосу произошло столкновение с Mitsubishi Outlander. К сожалению, погибли шесть человек. Еще трое, среди которых – один ребенок, с травмами разной степени тяжести отправлены в больницу.

Полиция уже установила всех участников ДТП. Так, в ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин, которые являются бывшими одноклассниками и проживают в Ренийском районе. Сообщается, что они возвращались с отдыха – все погибли. Тогда как пятеро членов семьи из Измаила в Mitsubishi следовали в село Приморское Килийского района. За рулем авто находился 63-летний водитель, его 60-летняя жена сидела на переднем сиденье: пара скончалась на месте аварии. Еще трое пассажиров в больнице с травмами.





Начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, соседи рассказали о фигуранте страшного ДТП под Киевом Антоне Желепе: "Спал голым на лавке и отбил почку жене".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!