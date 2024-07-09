Странный полет пассажирского самолета с россиянами: он чуть не залетел в Украину

Пассажирский самолет рейса TK211 Turkish Airlines во время маршрута из турецкой Анталии в Москву чуть не залетел на территории Украины. Удивительный полет турецкого самолета с российскими пассажирами зафиксировал ресурс flightradar24, отслеживающий движение самолетов.



Самолет Turkish Airlines направлялся в закрытое воздушное пространство Украины. Фото из открытых источников

2 июля самолет компании Turkish Airlines на борту которого находились российские пассажиры, залетел в воздушное пространство Молдовы и направлялся в сторону Украины. Не долетев около 20 км до украинской границы, пассажирский самолет сделал петлю и вернулся к исходному маршруту.

Пассажиры на борту были удивлены таким маневром пилотов, однако никакой информации от экипажа по поводу странного полета самолета они не получили. Кроме того, данные из аэропорта Анталии свидетельствуют о 48-минутном опоздании прилета самолета в Москву, что может свидетельствовать об использовании дополнительного времени полета для петли над Молдовой.

Удивительный маршрут пассажирского самолета Turkish Airlines

После публикации маршрута самолета flightradar24 в соцсетях возникли дискуссии, почему пилоты приблизились к границе с Украиной, несмотря на то, что ее воздушное пространство закрыто для пассажирских самолетов с начала полномасштабного вторжения России.

Некоторые предполагают, что пилот мог забыть об ограничениях для полетов над Украиной, поэтому когда он вспомнил об этом, то совершил разворот. Другие пользователи указывают, что самолет мог таким образом обойти грозовые облака, или произошла ошибка в системе отображения маршрута самолета.

Авиакомпания Turkish Airlines не прокомментировала неожиданный инцидент с самолетом с российскими туристами, которые едва не залетели в Украину.

Несмотря на то, что большинство европейских стран закрыли небо для российских самолетов, россияне по-прежнему могут летать в Европу. К примеру, российские туристы могут воспользоваться сербской авиакомпанией AirSerbia, чтобы попасть в столицу страны прямым рейсом из России. Также самолеты Turkish Airlines перевозят российских пассажиров входя в воздушное пространство европейских стран в обход Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вылетевший во время войны из Украины пассажирский самолет имеет "российский след".

Также "Комментарии" писали о дружественной России стране, которая не пустила россиян на свою территорию. С рейса самолета сняли 20 российских туристов.