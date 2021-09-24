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Стало плохо в трамвае: во Львове пассажиры дважды запустили сердце мужчины (ВИДЕО)

Его жена хочет лично их отблагодарить

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева

В столице Западной Украины неравнодушные горожане сохранили жизнь пассажиру прямо в салоне трамвая, которому там стало плохо. Сердце у старшего галичанина останавливалось дважды и столько же раз незнакомые спасатели восстанавливали работу этого главного человеческого органа. Об этом сообщает ТСН.

Стало плохо в трамвае: во Львове пассажиры дважды запустили сердце мужчины (ВИДЕО)

Пассажира доставили в реанимацию (фото из открытых источников)

Когда старших лет горожанин ухватился за сердце и начал падать на пол, транспорт сразу остановился. Водителька с аптечкой начала искать среди присутствующих медиков. К счастью, нашлись неравнодушные, которые сразу взялись за спасение больного.

Умело проведенные мероприятия по реанимации, которые делали будущие врачи, что изучают медицину в вузе, помогли сохранить пострадавшему жизнь. Они рассказывают, что спасали галичанина вместе с незнакомыми ребятами.

Медики, которые подъехали прямо к трамваю, забрали его в реанимацию.

Важно, что пенсионер, который ехал в родной дом с работы, мог туда и не вернуться. Оставалось несколько остановок, когда у него резко ухудшилось самочувствие.

Сердце у пациента реанимации давно больное. Еще прошлого года он перенес инфаркт. Жена очень благодарна незнакомым спасателям. Она говорит, что лично отыщет всех, чтобы выразить им благодарность за спасенные жизни ближайшего для нее человека.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове жизни борется 5-летняя девочка, у которой поражено 80% легких . Врачи Львовского областного медицинского учреждения "Охматдет" сейчас борются за жизнь маленькой жительницы этой области, которая заболела на  коронавирус. Ситуация, которая возникла с юной пациенткой, непростая. Ведь у больного инфицировано вирусом 80% легких.


 


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Источник: https://1plus1.video/tsn-19-30/2021/tsn-za-20210923-novini-ukrayini-pasazhiri-lvivskogo-tramvaya-dvichi-zapustili-serce-cholovika-i-vryatuvali-jomu-zhittya
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