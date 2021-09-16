Стало плохо на физкультуре: СМИ узнали подробности внезапной смерти 10-летней школьницы из Полтавы

В Полтаве школьница потеряла сознание на уроке физкультуры и неожиданно ушла из жизни. Она была здоровой девочкой, занималась физкультурой, как и все, потому что соответствующих рекомендаций от врачей при медицинских осмотрах не было. Об этом сообщает" Общественное ".

Школьница не жаловалась на здоровье (фото из открытых источников)

Внезапная смерть девочки имела место 15 сентября во время урока физкультуры. 10-летняя ученица внезапно потеряла сознание, хотя еще несколько минут назад вместе со сверстниками охотно выполняла физические упражнения.

Школьный медик и учитель физкультуры сразу начали делать ей искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, но, как вспоминают шокированные учителя, потерпевшая ни на что не реагировала.

Медики бригады скорой помощи увезли школьницу уже в состоянии клинической смерти. В детском медицинском учреждении они спасали малую полтавчанку целый час.

По словам руководителя этого медицинского учреждения Елены Ананевичем, ребенка спасали лучшие медики-реаниматологи. К сожалению, не смогли вывести ее из тяжелого состояния. Вынуждены были констатировать смерть.

Девочка была подвижной и здоровой, так и выполняла все посильные загрузки, как и ее ровесники. В ее медицинской справке тоже не было отмечено каких-либо ограничений по учебному режиму.

Ответ об этой непредвиденной смерти юной полтавчанки может дать только судебно-медицинская экспертиза. Полицейские осуществляют расследование этой трагедии, нарушив уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета.

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