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Стало плохо на физкультуре: СМИ узнали подробности внезапной смерти 10-летней школьницы из Полтавы

Девочке стало внезапно плохо на уроке физкультуры

сегодня, 20:39
Автор:

Лиля Воробьева

В Полтаве школьница потеряла сознание на уроке физкультуры и неожиданно ушла из жизни. Она была здоровой девочкой, занималась физкультурой, как и все, потому что соответствующих рекомендаций от врачей при медицинских осмотрах не было. Об этом сообщает" Общественное ".

Стало плохо на физкультуре: СМИ узнали подробности внезапной смерти 10-летней школьницы из Полтавы

Школьница не жаловалась на здоровье (фото из открытых источников)

Внезапная смерть девочки имела место 15 сентября во время урока физкультуры. 10-летняя ученица внезапно потеряла сознание, хотя еще несколько минут назад вместе со сверстниками охотно выполняла физические упражнения.

Школьный медик и учитель физкультуры сразу начали делать ей искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, но, как вспоминают шокированные учителя, потерпевшая ни на что не реагировала.

Медики бригады скорой помощи увезли школьницу уже в состоянии клинической смерти. В детском медицинском учреждении они спасали малую полтавчанку целый час.

По словам руководителя этого медицинского учреждения Елены Ананевичем, ребенка спасали лучшие медики-реаниматологи. К сожалению, не смогли вывести ее из тяжелого состояния. Вынуждены были констатировать смерть.

Девочка была подвижной и здоровой, так и выполняла все посильные загрузки, как и ее ровесники. В ее медицинской справке тоже не было отмечено каких-либо ограничений по учебному режиму.

Ответ об этой непредвиденной смерти юной полтавчанки может дать только судебно-медицинская экспертиза. Полицейские осуществляют расследование этой трагедии, нарушив уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета.


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Источник: https://suspilne.media/164150-smert-poltavskoi-skolarki-pisla-uroku-podrobici-podii/
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