Стало известно, сколько ракет запустили из Беларуси по Украине: подробности

С начала военной агрессии россии на нашу страну, из соседней Беларуси по украинским территориям была запущена 631 ракета. Об этом сообщают представители мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

С территории Беларуси продолжаются пуски ракет по Украине (фото из открытых источников)

Как утверждает это издание, первые запуски были зафиксированы 9 марта, в тот же день были запущены по минимальным подсчетам 35 ракет. К концу месяца и началу следующего запуски российские ракеты с белорусской территории увеличивались с каждым днем.

Самая большая бомбардировка с белорусских площадок по Украине произошло 1 апреля, в этот день ракеты направляли на украинские населенные пункты через 10 минут, в общем — не менее 56 боеголовок, которые имели цель прикрывать отступление российских военных с украинской территории.

Запуски с белорусской территории проходят и сейчас. Последний запуск был произведен в минувший вторник, 3 мая, в 11:35.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что рф потратила запас ракет, осталось около 30%. Захватчики израсходовали большую часть запаса собственных высокоточных ракет. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По данным, которые привел Грозев, агрессоры использовали более 2/3 ракет. Грозев говорит, что россия может и сама производить это высокоточное оружие, однако цикл выпуска упоминавшейся ракеты – почти месяц. При этом, количество специалистов, которые могут управлять этим высокоточным смертоносным оружием, в россии недостаточно. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет, но и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать.

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