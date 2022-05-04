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Стало известно, сколько ракет запустили из Беларуси по Украине: подробности

Крупнейшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля

4 мая 2022, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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С начала военной агрессии россии на нашу страну, из соседней Беларуси по украинским территориям была запущена 631 ракета. Об этом сообщают представители мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Стало известно, сколько ракет запустили из Беларуси по Украине: подробности

С территории Беларуси продолжаются пуски ракет по Украине (фото из открытых источников)

Как утверждает это издание, первые запуски были зафиксированы 9 марта, в тот же день были запущены по минимальным подсчетам 35 ракет. К концу месяца и началу следующего запуски российские ракеты с белорусской территории увеличивались с каждым днем.

Самая большая бомбардировка с белорусских площадок по Украине произошло 1 апреля, в этот день ракеты направляли на украинские населенные пункты через 10 минут, в общем — не менее 56 боеголовок, которые имели цель прикрывать отступление российских военных с украинской территории.

Запуски с белорусской территории проходят и сейчас. Последний запуск был произведен в минувший вторник, 3 мая, в 11:35.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что рф потратила запас ракет, осталось около 30%. Захватчики израсходовали большую часть запаса собственных высокоточных ракет. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По данным, которые привел Грозев, агрессоры использовали более 2/3 ракет. Грозев говорит, что россия может и сама производить это высокоточное оружие, однако цикл выпуска упоминавшейся ракеты – почти месяц. При этом, количество специалистов, которые могут управлять этим высокоточным смертоносным оружием, в россии недостаточно. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет, но и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать.


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Источник: https://t.me/Hajun_BY
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