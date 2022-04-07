Стало известно, как будет проходить призыв на срочную военную службу в апреле-июне

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что весеннего призыва на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования в этом году не будут проводить. Об этом сообщили представители отечественного оборонного ведомства.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что весенний призыв на срочную военную службу (фото из открытых источников)

Сейчас из-за военной агрессии из России и для того, чтобы обеспечить оборону государства объявлена общая мобилизация.

На время проведения в стране общих мобилизационных мероприятий, комплектование вакансий в ВСУ и других военных формированиях будет осуществляться за счет мобилизованных военнообязанных и резервистов.

По этой причине потребности в проведении очередной призывной кампании в нашей стране с привлечением молодежи для срочной военной службы в апреле-июне 2022 года нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области. Оккупанты из России не позволяют выехать мужчинам с оккупированных ими территорий Запорожского региона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Как здесь добавляют, во временно оккупированных районах уже зафиксирован недостаток наиболее необходимых в повседневной жизни товаров, особенно продовольственного магазина. По обнародованной информации военных, далее это может привести к ситуации, когда осложнится гуманитарная ситуация в регионах, где временно находятся российские захватчики.

Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу.

Наши воины обрушили огонь на несколько вражеских танков в Мариуполе. По информации бойцов "Азова", техника противника была уничтожена. В подтверждение своих слов военные опубликовали видео с места происшествия.

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