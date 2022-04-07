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Стало известно, как будет проходить призыв на срочную военную службу в апреле-июне

В Украине комплектование ВСУ осуществляется за счет военнообязанных и резервистов

7 апреля 2022, 21:44
Автор:

Лиля Воробьева
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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что весеннего призыва на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования в этом году не будут проводить. Об этом сообщили представители отечественного оборонного ведомства.

Стало известно, как будет проходить призыв на срочную военную службу в апреле-июне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что весенний призыв на срочную военную службу (фото из открытых источников)

Сейчас из-за военной агрессии из России и для того, чтобы обеспечить оборону государства объявлена общая мобилизация.

На время проведения в стране общих мобилизационных мероприятий, комплектование вакансий в ВСУ и других военных формированиях будет осуществляться за счет мобилизованных военнообязанных и резервистов.

По этой причине потребности в проведении очередной призывной кампании в нашей стране с привлечением молодежи для срочной военной службы в апреле-июне 2022 года нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области. Оккупанты из России не позволяют выехать мужчинам с оккупированных ими территорий Запорожского региона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Как здесь добавляют, во временно оккупированных районах уже зафиксирован недостаток наиболее необходимых в повседневной жизни товаров, особенно продовольственного магазина. По обнародованной информации военных, далее это может привести к ситуации, когда осложнится гуманитарная ситуация в регионах, где временно находятся российские захватчики.

Также "Комментарии" информировали о том, что из охранники Мариуполя уничтожили два танка кафиров. Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Наши воины обрушили огонь на несколько вражеских танков в Мариуполе. По информации бойцов "Азова", техника противника была уничтожена. В подтверждение своих слов военные опубликовали видео с места происшествия.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/04/07/prizov-na-strokovu-vijskovu-sluzhbu-do-vijska-u-kvitni-chervni-potochnogo-roku-ne-provoditimetsya-generalnij-shtab-zsu/
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