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Главная Новости Общество происшествия Стало известно, что будет с иностранкой, которая укусила полицейского в Ровно
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Стало известно, что будет с иностранкой, которая укусила полицейского в Ровно

Работники ЦНАП, говорят, пытались общаться толерантно, однако посетители подняли настоящий скандал

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Гражданка Швеции покусала полицейского в Киеве. Произошло это в Центре предоставления админуслуг., сообщает ТСН.

Стало известно, что будет с иностранкой, которая укусила полицейского в Ровно

Скандал в Ровно (фото из открытых источников)

Туда женщина пришла с двумя знакомыми, потому что хотела ровенскую прописку. Однако отказалась в помещении надевать маску. На замечание не реагировала, с друзьями устроили скандал. Поэтому на место вызвали полицию.

Полицейский отталкивает одну из женщин и пытается вывести из помещения другую. Она сопротивляется. Это видео с камер наблюдения и один из ключевых моментов конфликта, где покусали полицейского. Полицейский  пытался вывести  женщину из помещения, но женщина вывернулась  и цапнула  копа за  руку. 

Работники ЦНАП, говорят, пытались общаться толерантно, однако посетители подняли настоящий скандал. Но даже после женщина пыталась копам доказать, что они не должны быть в масках. Женщине, которая укусила полицейского грозит до 2 лет за решеткой. Мужчине, который был с ней, светит штраф в 17 тысяч гривен: за нарушение карантина, что был пьян в общественном месте и мелкое хулиганство.

 Как сообщали ранее женщине, которая в пригороде Ровно в прошлом году убила своего мужа, несколько раз выстрелила в свою  дочку подростка и пыталась покончить с собой, суд объявил решение. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры. Суд постановил назначить ей принудительное лечение в одном из медицинский учреждений. Сотрудники прокуратуры смогли  доказать во время судебного  разбирательства,  что в прошлом году обвиняемая умышленно применив самозарядный пистолет "ПМР", выстрелила в голову своему мужу, от чего он скончался на месте происшествия. Потом из того же  оружия женщина  пыталась  застрелить своего  ребенка.  Более подробно читайте в нашем материале. 



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Источник: https://tsn.ua/
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