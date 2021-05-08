Стало известно, что будет с иностранкой, которая укусила полицейского в Ровно

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Ольга Чародий
Гражданка Швеции покусала полицейского в Киеве. Произошло это
в Центре предоставления админуслуг., сообщает ТСН.
Скандал в Ровно (фото из открытых источников)
Туда женщина пришла с двумя знакомыми, потому что хотела
ровенскую прописку. Однако отказалась в помещении надевать маску. На замечание
не реагировала, с друзьями устроили скандал. Поэтому на место вызвали полицию.
Полицейский отталкивает одну из женщин и пытается вывести из
помещения другую. Она сопротивляется. Это видео с камер наблюдения и один
из ключевых моментов конфликта, где покусали полицейского. Полицейский пытался вывести женщину из помещения, но женщина вывернулась и цапнула копа за руку.
Работники ЦНАП, говорят, пытались общаться толерантно, однако посетители подняли настоящий скандал. Но даже после женщина пыталась копам доказать, что они не должны быть в масках. Женщине, которая укусила полицейского грозит до 2 лет за решеткой. Мужчине, который был с ней, светит штраф в 17 тысяч гривен: за нарушение карантина, что был пьян в общественном месте и мелкое хулиганство.
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