Спасатели нашли детей, пропавших накануне в лесу на Закарпатье

Найдены дети, пропавшие накануне на Закарпатье, фото: пресс-служба МВД Украины

На Закарпатье сегодня утром разыскали четверых маленьких детей, пропавших вечером 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии и переданы представителям полиции.

В поисках детей были задействованы 73 человека, 8 единиц техники и 2 собаки.





Несовершеннолетние вечером отправились в лес собирать ягоды и грибы, при том, что младшему ребенку из компании было всего 5 лет, а старшему 8, взрослых вместе с ними не было. Лес является далеко не самым безопасным местом для прогулок не только детей, но и взрослых.

Все это может расцениваться как правонарушение, подпадающее под ст. 184 КоАП "Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей", санкция которой предусматривает вынесение предупреждения родителям или наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 грн.





Ранее "Комментарии" сообщали, что на Закарпатье люди страдают от укусов насекомых, похожих на клопов. Ученые предполагают, что в Украину из Словакии и Румынии мигрировали американские насекомые-кровопийцы. Бороться с ними достаточно непросто, так как на платановых клопов-кружевниц не влияет большинство химических средств защиты от насекомых.





Поэтому пострадавшим от экзотических клопов остается только бороться с возникающим зудом: промывать места укусов водой с мылом, прикладывать лед и принимать антигистаминные лекарства. Достаточно частым следствием укусов этих насекомых также является появление дерматоза.

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