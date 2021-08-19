Пошли за черникой и пропали: на Закарпатье разыскивают четырех детей

Закарпатский лес, фото из открытых источников

Вчера вечером, вблизи села Порошковое Ужгородского района, пропали четверо детей, которые отправились в лес собирать чернику. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

" Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию ", — отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Сейчас детей разыскивают сотрудники Нацполиции Украины, спасатели ГСЧС и служащие Национальной гвардии. При поисках используются служебные собаки и коптеры.

Создан также специальный штаб по поиску детей. К поискам, кроме правоохранителей, привлечены волонтеры.

Разыскиваются:

- Николай — 6 лет. Мальчик черноволосый и худощавый. Был одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;

— Людмила — 5 лет, блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки;

- Маша — 7 лет, блондинка, худая. Одета в спортивный костюм и сапоги;

— Даниэла — светловолосая, худенькая. Одетая в черное платье и сапожки.

Правоохранители призывают всех, кому что-либо известно о судьбе четырех детей, срочно звонить в экстренные службы по номерам: "101" или "102".

Подобные случаи не редкость, ведь дети, в силу своего возраста, зачастую уверены в том, что знают местность, но чем-то увлекшись или заигравшись с товарищами, могут потерять ориентиры и заблудиться даже в знакомой местности. Поэтому недопустимо отправлять детей в лес одних без взрослых.



Напомним, несколько недель назад в Тернопольской области правоохранители нашли останки местного жителя, который в возрасте 16 лет пропал в 2004 году. Было установлено, что тогда парень погиб во время попытки воровства металла из трансформатора. Где находятся останки друга, спустя много лет полиции рассказал его соучастник.







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