Пошли за черникой и пропали: на Закарпатье разыскивают четырех детей

BTC/USD
44420.13
ETH/USD
2996.97
LTC/USD
165.12
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лилия Боровая
Закарпатский лес, фото из открытых источников
Вчера вечером, вблизи села Порошковое Ужгородского района, пропали четверо детей, которые отправились в лес собирать чернику. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Сейчас детей разыскивают сотрудники Нацполиции Украины, спасатели ГСЧС и служащие Национальной гвардии. При поисках используются служебные собаки и коптеры.
Создан также специальный штаб по поиску детей. К поискам, кроме правоохранителей, привлечены волонтеры.
Разыскиваются:
- Николай — 6 лет. Мальчик черноволосый и худощавый. Был одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;
— Людмила — 5 лет, блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки;
- Маша — 7 лет, блондинка, худая. Одета в спортивный костюм и сапоги;— Даниэла — светловолосая, худенькая. Одетая в черное платье и сапожки.
Правоохранители призывают всех, кому что-либо известно о судьбе четырех детей, срочно звонить в экстренные службы по номерам: "101" или "102".
Подобные случаи не редкость, ведь дети, в силу своего возраста, зачастую уверены в том, что знают местность, но чем-то увлекшись или заигравшись с товарищами, могут потерять ориентиры и заблудиться даже в знакомой местности. Поэтому недопустимо отправлять детей в лес одних без взрослых.
Напомним, несколько недель назад в Тернопольской области правоохранители нашли останки местного жителя, который в возрасте 16 лет пропал в 2004 году. Было установлено, что тогда парень погиб во время попытки воровства металла из трансформатора. Где находятся останки друга, спустя много лет полиции рассказал его соучастник.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости