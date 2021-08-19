logo
Русский Українська

BTC/USD

44420.13

ETH/USD

2996.97

LTC/USD

165.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Пошли за черникой и пропали: на Закарпатье разыскивают четырех детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Пошли за черникой и пропали: на Закарпатье разыскивают четырех детей

Полиция и спасатели разыскивают в лесу мальчика и трех девочек, которым всего от 5 до 8 лет

сегодня, 09:21
Автор:

Лилия Боровая

Пошли за черникой и пропали: на Закарпатье разыскивают четырех детей

Закарпатский лес, фото из открытых источников

Вчера вечером, вблизи села Порошковое Ужгородского района, пропали четверо детей, которые отправились в лес собирать чернику. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", — отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Сейчас детей разыскивают сотрудники Нацполиции Украины, спасатели ГСЧС и служащие Национальной гвардии. При поисках используются служебные собаки и коптеры.

Создан также специальный штаб по поиску детей. К поискам, кроме правоохранителей, привлечены волонтеры.

Разыскиваются:

- Николай — 6 лет. Мальчик черноволосый и худощавый. Был одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;

— Людмила — 5 лет, блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки;

- Маша — 7 лет, блондинка, худая. Одета в спортивный костюм и сапоги;

— Даниэла — светловолосая, худенькая. Одетая в черное платье и сапожки.

Правоохранители призывают всех, кому что-либо известно о судьбе четырех детей, срочно звонить в экстренные службы по номерам: "101" или "102".

Подобные случаи не редкость, ведь дети, в силу своего возраста, зачастую уверены в том, что знают местность, но чем-то увлекшись или заигравшись с товарищами, могут потерять ориентиры и заблудиться даже в знакомой местности. Поэтому недопустимо отправлять детей в лес одних без взрослых.

Напомним, несколько недель назад в Тернопольской области правоохранители нашли останки местного жителя, который в возрасте  16 лет пропал в 2004 году. Было установлено, что тогда парень погиб во время попытки воровства металла из трансформатора. Где находятся останки друга, спустя много лет полиции рассказал его соучастник.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ