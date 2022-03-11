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Сотни единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях России

В Генеральном штабе Украины обновили данные о потерях российских войск: сколько оккупантов погибло за 15 дней войны

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Идет 16-й день войны Украины с Российской Федерацией, и противник продолжает нести огромные потери. ВСУ защищают нашу страну и уничтожают оккупантов. За период войны армия России потеряла сотни единиц техники и более 12 тысяч солдат. Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

Сотни единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях России

Сколько солдат и техники потеряла РФ (фото из открытых источников)

За последние сутки украинские военнослужащие уничтожили 266 российских оккупантов, 18 танков, 2 средств ПВО, 60 ББМ, 32 автомобиля и 2 РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Общие потери российских войск на войне с Украиной (с 24 февраля по 11 марта) составили более 12 тысяч человек, 353 танка, 1165 ББМ, 125 артиллерийских систем, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 автомобилей, 3 корабля, 7 единиц БПЛА оперативно-тактического уровня и 60 цистерн из ГМС.

Напомним, что военные украинских сил специальных операций имеют на своем счету еще один весомый трофей — вражеский "Панцирь-С1" — зенитный ракетно-пушечный комплекс. Задачей этой техники является прежде всего создание ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожилодивизион "Искандер-М" (баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), который обстреливал мирное население.

Читайте также, наши защитники опубликовали видео, где можно увидеть кадры с беспилотника, которые запечатлел уничтожение российского танка. В СВ ВСУ отмечают, что можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как горит танк оккупантов.


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