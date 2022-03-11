Сотни единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях России

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Светлана Шкурупий
Идет
16-й день войны Украины с Российской Федерацией, и противник продолжает нести
огромные потери. ВСУ защищают нашу страну и уничтожают оккупантов. За период
войны армия России потеряла сотни единиц техники и более 12 тысяч солдат. Об
этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.
Сколько солдат и техники потеряла РФ (фото из открытых источников)
За
последние сутки украинские военнослужащие уничтожили 266 российских оккупантов,
18 танков, 2 средств ПВО, 60 ББМ, 32 автомобиля и 2 РСЗО (реактивных систем
залпового огня).
Общие
потери российских войск на войне с Украиной (с 24 февраля по 11 марта)
составили более 12 тысяч человек, 353 танка, 1165 ББМ, 125 артиллерийских
систем, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 автомобилей, 3 корабля,
7 единиц БПЛА оперативно-тактического уровня и 60 цистерн из ГМС.
Напомним,
что военные украинских сил специальных операций имеют на своем счету еще один
весомый трофей — вражеский "Панцирь-С1" — зенитный ракетно-пушечный
комплекс. Задачей этой
техники является прежде всего создание ближнего прикрытия гражданских и военных
объектов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что на черниговском направлении одно
из подразделений оперативного командования "Север" уничтожилодивизион "Искандер-М" (баллистический оперативно-тактический ракетный
комплекс (ОТРК), который обстреливал мирное население.
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также, наши защитники опубликовали видео, где можно увидеть кадры с беспилотника, которые запечатлел уничтожение российского танка. В СВ ВСУ
отмечают, что можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то,
как горит танк оккупантов.
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