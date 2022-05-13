Сорвал с мужчины золотую цепочку: на Черниговщине за преступления накажут еще одного оккупанта

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны командиру танка армии РФ, который обстреливал Черниговщину и напал на гражданского. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
Следствие установило, что военный РФ причастен к преступлениям и мародерству.
"По данным следствия, подозреваемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 года пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта он производил обстрелы населенных пунктов Черниговского района. Также, угрожая расстрелять из автомата, оккупант напал на жителя села Халявин и завладел его золотой цепочкой с крестиком. Через несколько дней захватчика взяли в плен военнослужащие Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.
Следовательно, командиру танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Харьковской области судья перешла на сторону врага. Глава Волчанского районного суда Харьковской области начала сотрудничать с оккупантами. Судья способствовала созданию так называемого судебного органа России и склоняла к сотрудничеству с оккупантами в Харьковской области. Следовательно, ей сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, судья вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими г. Волчанск Чугуевского района, и способствовала в образовании так называемого судебного органа РФ.
Еще одному оккупанту сообщили о подозрении (фото из открытых источников)