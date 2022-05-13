Сорвал с мужчины золотую цепочку: на Черниговщине за преступления накажут еще одного оккупанта

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны командиру танка армии РФ, который обстреливал Черниговщину и напал на гражданского. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что военный РФ причастен к преступлениям и мародерству.