Солдат был госпитализирован, но он умер: что известно о происшествии

Парень умер реанимации, фото из открытых источников

Молодого военнослужащего, проходившего службу в одной из воинских частей Днепропетровской области, нашли без сознания у места службы. Об этом сообщает УНИАН.



На место его коллеги вызвали "скорую". Парня госпитализировали в реанимационное отделение, однако почти через сутки он скончался, не приходя в сознание. Умер молодой человек 1 ноября, а привезли его в больницу 31 октября. Молодого парня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что усопшему исполнился 21 год.



Парень в Кривом Роге служил по призыву в воинской части №3011 Национальной гвардии. По данным медиков, у пострадавшего диагностирована травма головы, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Пострадавший прооперирован, ему была оказана медицинская помощь, но его жизнь спасти не удалось.

Как сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований, следователи выезжали в воинскую часть Нацгвардии для того, чтобы обследовать место происшествия и допросить свидетелей и других военных.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Тело парня будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По факту гибели молодого военного начато досудебное расследование по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

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