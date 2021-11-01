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Солдат был госпитализирован, но он умер: что известно о происшествии

Погибший служил в Национальной гвардии

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Солдат был госпитализирован, но он умер: что известно о происшествии

Парень умер реанимации, фото из открытых источников

Молодого военнослужащего, проходившего службу в одной из воинских частей Днепропетровской области, нашли без сознания у места службы. Об этом сообщает УНИАН.

На место его коллеги вызвали "скорую". Парня госпитализировали в реанимационное отделение, однако почти через сутки он скончался, не приходя в сознание. Умер молодой человек 1 ноября, а привезли его в больницу 31 октября. Молодого парня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что усопшему исполнился 21 год.

Парень в Кривом Роге служил по призыву в воинской части №3011 Национальной гвардии. По данным медиков, у пострадавшего диагностирована травма головы, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Пострадавший прооперирован, ему была оказана медицинская помощь, но его жизнь спасти не удалось.

Как сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований, следователи выезжали в воинскую часть Нацгвардии для того, чтобы обследовать место происшествия и допросить свидетелей и других военных.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Тело парня будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По факту гибели молодого военного начато досудебное расследование по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Как сообщал портал "Комментарии", другой военный выстрелил у себя из автомата на посту. В прокуратуре расследуют причины трагедии. У следователей несколько версий происшествия. Инцидент произошел в Десне Киевской области. В результате трагедии погиб 23-летний парень из Павлограда.


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/lezhav-bilya-kazarmi-nepritomniy-ta-travmovaniy-u-krivomu-rozi-u-likarni-pomer-21-richniy-strokovik-novini-dnipra-11595565.html?_gl=1*1csjo7t*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTc4MjM3OS4xNTYuMS4xNjM1NzgyNj
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