logo

BTC/USD

22966.31

ETH/USD

1578.70

LTC/USD

87.68

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Собака случайно застрелила американца из ружья
commentss НОВОСТИ Все новости

Собака случайно застрелила американца из ружья

Во время охоты собака наступила на ружье и убил своего хозяина.

сегодня, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Жителя Канзаса застрелил его собственный пес, когда случайно наступил на ружье в задней части автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Собака случайно застрелила американца из ружья

Джозеф Смит со своей собакой. Фото из открытых источников

По данным офиса шерифа округа Самнер, американец Джозеф Остин Смит пересел на пассажирское сиденье своего пикапа. Там находилось спортивное снаряжение и его собака. В какой-то момент произошел выстрел из ружья в 30-летнего мужчину. На место происшествия приехала служба экстренной помощи, медицинские работники применили сердечно-легочную реанимацию и другие спасательные мероприятия, однако им не удалось спасти жизнь Джозефа Смита.

В заявлении от шерифа сообщается детали, повлекшие смерть американца.

"Собака, которая принадлежала владельцу грузовика, наступила на винтовку, что привело к тому, что оружие выстрелило", — говорится в заявлении шерифа округа.

Это не впервые, когда собака застрелила или ранила мужчину. В период с 2004 по 20015 год было 10 схожих случаев. В частности, со случаем в России в 2018 году. Собака выпрыгнула из кузова автомобиля и зацепила курок на охотничьем ружье, которое выстрелило россиянину в живот, мужчина вскоре умер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 17-летняя девушка заказала убийство своих родителей. Суд вынес приговор девушке и ее сообщнику.

Также "Комментарии" писали о невероятном случае, когда самолет взорвался на высоте более 10 тыс. метров и упал на землю, но один человек смог выжить. Стюардесса из-за этого случая попала в Книгу рекордов Гиннеса, за прыжок с парашюта с наибольшей высоты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.insider.com/dog-shot-kansas-man-in-back-during-a-hunting-trip-2023-1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!