Собака случайно застрелила американца из ружья

Жителя Канзаса застрелил его собственный пес, когда случайно наступил на ружье в задней части автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.



Джозеф Смит со своей собакой. Фото из открытых источников

По данным офиса шерифа округа Самнер, американец Джозеф Остин Смит пересел на пассажирское сиденье своего пикапа. Там находилось спортивное снаряжение и его собака. В какой-то момент произошел выстрел из ружья в 30-летнего мужчину. На место происшествия приехала служба экстренной помощи, медицинские работники применили сердечно-легочную реанимацию и другие спасательные мероприятия, однако им не удалось спасти жизнь Джозефа Смита.

В заявлении от шерифа сообщается детали, повлекшие смерть американца.

"Собака, которая принадлежала владельцу грузовика, наступила на винтовку, что привело к тому, что оружие выстрелило", — говорится в заявлении шерифа округа.

Это не впервые, когда собака застрелила или ранила мужчину. В период с 2004 по 20015 год было 10 схожих случаев. В частности, со случаем в России в 2018 году. Собака выпрыгнула из кузова автомобиля и зацепила курок на охотничьем ружье, которое выстрелило россиянину в живот, мужчина вскоре умер.

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