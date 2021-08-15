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СМИ узнали новые подробности смерти мэра Кривого Рога: жена забила тревогу

Супруга погибшего мэра пребывала в день трагедии на отдыхе

15 августа 2021, 22:23
Автор:

Елизавета Черных

В средствах массовой информации появилась информация о том, что погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов был в отпуске, а его жена отдыхала на море без мужа. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные журналистов ТСН. 

СМИ узнали новые подробности смерти мэра Кривого Рога: жена забила тревогу

Константин Павлов - фото из открытых источников

Отмечается, что бездыханное тело градоначальника якобы обнаружила его помощница, которая сразу же сообщила о происшествии советнику Павлова Андрею Гальченко. Она же и обратилась в правоохранительные органы. 

Супруга мэра Кривого Рога находилась в день трагедии на море на территории Украины. По данным журналистов, именно жена забила тревогу, после того, как ее супруг перестал выходить на связь. Она попросила проверить, все ли с ним в порядке. 

В издании также отмечают, что 14 августа, Павлов по собственной инициативе собрал внеочередное заседание горсовета Кривого Рога. 

Напомним, что городской глава Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым сегодня, 15 августа, на веранде загородного дома в селе Вольное. Рядом с ним обнаружили ружье. СМИ сообщают, что Павлов был найден у порога  в луже крови, а возле тела лежал карабин "Сайга". По предварительной информации, мэр выстрелил сам. Сотрудники правоохранительных органов Днепропетровской области начали уголовное производство по статье умышленное убийство. 

Также известно, сейчас рассматриваются три версии гибели Константина Павлова — умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. 

Отметим, что Константин Павлов родился 12 января 1973 года. Был украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Являлся членом депутатской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Павлова избрали городским главой Кривого Рога в 2020 году. 6 декабря он победил на выборах мэра, набрав 56,97% голосов. 





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Источник: https://www.unian.net/incidents/smi-uznali-novye-podrobnosti-o-gibeli-mera-krivogo-roga-pavlova-novosti-dnepra-11513995.html
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