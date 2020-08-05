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СМИ назвали причину взрыва в Бейруте: замешана Россия

По данным источника, взорвалась аммиачная селитра

5 августа 2020, 11:51 comments685
Автор:

Владимир Лавский
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте: замешана Россия

Аммиачную селитру, которая взорвалась при сварочных работах в Бейруте, конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014-го года. Об этом со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана сообщил телеканал LBCI.

Rhosus перевозило 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

После проверки судна экипажу запретили выводить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать. Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа.

Владельцем этого судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Это утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и "фактически бросил судно". Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети набирают популярность трогательные видео, как взрослые спасают малышей от взрыва в Бейруте


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